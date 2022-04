Leerlingen Don Bosco Helchteren nemen deel aan Vlaamse Houtproef

De organisatoren van de houtproef willen voornamelijk de opleiding tot houtbewerker bekendmaken aan het grote publiek en tevens de jongeren ervan overtuigen om zich verder te verdiepen in de veelzijdigheden van het vak.De houtproef is een proef voor leerlingen uit het secundair onderwijs die de richting hout of schrijnwerkerij volgen. Tijdens de houtproef maakt elke leerling in de school een werkstuk in massief hout en plaatmateriaal, onder toezicht van een afgevaardigde van de Confederatie Bouw. Op het einde van de dag worden de afgewerkte werkstukken meegenomen voor een grondige beoordeling door een vakjury.Op het einde van het schooljaar worden de laureaten gehuldigd tijdens een provinciale prijsuitreiking. De leerlingen krijgen waardevolle prijzen.