Jan Vertonghen kan het niet langer aanzien en roept voetbalbobo’s op tot revolutie: “Fans willen géén theater zien!”

Jan Vertonghen vraagt de wereldvoetbalbond FIFA maatregelen te nemen om de effectieve speeltijd in wedstrijden te verhogen. Volgens de Belgische recordinternational nemen het “constante duiken en huilen” het plezier van de weg fans.

Vertonghen lanceerde zijn oproep donderdagavond via Twitter. “Voetbal moet echt zo snel mogelijk richting effectieve speeltijd evolueren”, schreef Vertonghen, die in zijn bericht het officiële account van de FIFA tagde. “Ploegen die voordeel halen uit het constante duiken en huilen nemen al het plezier weg voor de fans, die een goeie voetbalwedstrijd willen zien en geen theaterstuk.”

Vertonghen, die sinds 2020 de kleuren van het Portugese Benfica verdedigt en zondag zijn 35e verjaardag viert, doet ook concrete voorstellen. “2x30 minuten (effectieve speeltijd, red) en een zichtbare stopwatch om te beginnen, en RODE kaarten voor opzichtige schwalbes alsjeblieft!”

Waarom Vertonghen net nu zijn oproep lanceerde en of hij daarbij een specifieke wedstrijd viseerde, is onduidelijk. Mogelijk haalde hij zijn inspiratie uit het bekerduel dat donderdagavond in Portugal op het programma stond tussen FC Porto en Sporting.