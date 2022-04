OPROEP. Waar maak jij de mooiste foto’s van je communicant?

Communie- en lentefeesten kunnen weer zonder beperkingen dit jaar. Maakte jij al eens mooie foto’s op een leuke locatie? Ken jij een prachtig stuk natuur, een stoer industrieel pand of een gevel vol vrolijke graffiti? Of plekken die nog veel origineler zijn dan dat? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Vergeet niet om het precieze adres van de locatie te vermelden.

lvdk