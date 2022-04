‘De vloek van Nikola Jokic’? MVP van de NBA speelt opnieuw geweldig, maar verliest derde keer van Golden State in de play-offs

De Golden State Warriors staan met anderhalf been in de tweede ronde van de play-offs in de NBA. Donderdagavond wonnen de Californiërs voor de derde keer op rij van de Denver Nuggets. Het werd 113-118.

Stephen Curry en Jordan Poole waren allebei goed voor 27 punten, één meer dan teamgenoot Klay Thompson. Bij de thuisploeg blonk regerend MVP Nikola Jokic uit met 37 punten en 18 rebounds, maar dat volstond (opnieuw) niet om een nieuwe nederlaag af te wenden.

Zondag spelen beide teams opnieuw tegen elkaar in Denver. Bij winst van de Warriors stoten zij als eerste door naar de halve finales van de Western Conference. Daarin nemen Curry en co het dan op tegen de Memphis Grizzlies of de Minnesota Timberwolves. Donderdag won Memphis, met topschutter Desmond Bane (26 punten), met 95-104 in Minnesota en pakte zo een 2-1 voorsprong.

Nog in de eerste ronde van de Western Conference haalden de Dallas Mavericks het met 118-126 van de Utah Jazz. Jalen Brunson was de sterkhouder bij de bezoekers in Salt Lake City. Hij maakte 31 punten voor Dallas, dat met 2-1 leidt.