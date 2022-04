Ster uit ‘Mad Men’ Robert Morse overleden op 90-jarige leeftijd

“Na een korte ziekte is Robert Morse thuis vredig overleden”, bevestigt zijn agent David Shaul. De in 1931 geboren Morse speelde tijdens zijn lange carrière in heel veel producties op Broadway en werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in Mad men. In die serie speelde hij Bert Cooper, de excentrieke oprichter van reclamebureau Sterling Cooper. Voor die rol werd hij vijfmaal genomineerd voor een Emmy Award. In 1989 won hij al eens een Emmy voor zijn vertolking van Truman Capote in Tru. Daarnaast was Morse onder meer te zien in City of Angels, That’s life en American Crime Story: the people vs OJ Simpson. Hij trouwde tweemaal en laat vijf kinderen na.

Heel wat collega’s van Morse hebben al hulde aan hem gebracht. “Wat een talent, wat een carrière en wat leven”, schrijft Christina Hendricks op Instagram. “Ik heb veel tranen gelaten toen ik tijd had om te denken over zijn buitengewone tijd op aarde en de korte maar significante periode waarin we samengewerkt hebben en vrienden zijn geworden.”