Opnieuw confrontaties tussen politie en betogers rond al-Aqsa-moskee in Jeruzalem

In Jeruzalem hebben vrijdagochtend opnieuw confrontaties plaatsgevonden tussen de Israëlische politie en Palestijnse demonstranten in het gebied rond de al-Aqsa-moskee. Palestijnse jongeren zouden stenen gegooid hebben naar de politie. Dat stelde een fotograaf van het Franse persbureau AFP ter plaatse vast.

De voorbije weken braken er al vaker rellen uit rond de moskee. In de afgelopen week werden er ook voor het eerst dit jaar raketten afgevuurd vanuit Gaza. Alle raketten werden vooralsnog onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem. Israël voerde als reactie luchtaanvallen uit op de Gazastrook.

Hamas, dat de dienst uitmaakt in Gaza, had al gewaarschuwd dat elk incident bij de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem overschrijding van een “rode lijn” zou betekenen. De islamitische verzetsbeweging beschuldigde Israël ervan aanvallen op gelovigen te tolereren.

De Israëlische premier Naftali Bennett zei daarop dat Hamas bezig is met een lastercampagne. “Dat is de waarheid. Israël doet er alles aan zodat we veilig kunnen genieten van onze feestdagen, joden, moslims en christenen.”