Inval Oekraïne - Oekraïne beschuldigt Rusland ervan ongeldige referenda voor te bereiden

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland ervan beschuldigd een vals referendum te willen houden over onafhankelijkheid in bezette regio’s Cherson en Zaporizja, in het zuiden van het land.

In een videoboodschap heeft Zelenski de bewoners van de bezette gebieden gevraagd geen persoonlijke gegevens, zoals paspoortnummers, te verstrekken die de Russische strijdkrachten van hen zouden vragen. “Het is niet om een telling uit te voeren of humanitaire hulp te geven. Het gaat hier om het vervalsen van een zogenaamd referendum op jullie grondgebied”, aldus Zelenski, die sprak van een “georganiseerde komedie uit Moskou”.

Oekraïne had Rusland begin maart al beschuldigd van pogingen om in Cherson een referendum te organiseren, vergelijkbaar met het referendum dat de Russische annexatie van de Krim bezegeld had en door Kiev en het Westen als illegaal wordt bestempeld.

In Oost-Oekraïne hebben de pro-Russische separatistische gebieden Donetsk en Loehansk hun onafhankelijkheid uitgeroepen in referenda die door de internationale gemeenschap als ongeldig worden beschouwd. “Er zal geen Volksrepubliek Cherson zijn. Als iemand een nieuwe annexatie wil, zullen er zwaardere sancties tegen Rusland komen”, waarschuwde Zelenski. “Je zal je land zo arm maken als Rusland sinds de burgeroorlog van 1917 niet meer geweest is.”

Cherson was de eerste grote stad die door de Russen werd ingenomen, sinds de invasie op 24 februari van start ging. Verder naar het noordoosten controleert het Russische leger ook grote gebieden rond de stad Zaporizja, die voorlopig nog wel in Oekraïense handen blijft.