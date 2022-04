“Duitse pedofiel nu officieel verdachte in zaak Maddie McCann”

© ASSOCIATED PRESS

Er is een nieuwe wending in de verdwijningszaak van het Britse meisje Maddie McCann. Een Duitse pedofiel, Christian Brückner, zou nu officieel als verdachte behandeld worden. Zijn advocaat ontkent.

Op verzoek van de Portugese politie is in een Duitsland een verdachte aangeklaagd in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse Maddie McCann. Dat heeft het parket van Portimao donderdagavond bekendgemaakt. De verdwijning van de kleuter, bijna vijftien jaar geleden, leidde internationaal tot grote commotie.

© BILD

De Duitse autoriteiten beweren al een paar jaar dat zij bewijzen hebben voor de moord op Maddie. Een Duitse pedofiel, Christian Brückner, die reeds herhaaldelijk werd veroordeeld, wordt daarbij aangewezen als hoofdverdachte en zit in hechtenis.

De beslissing om hem als verdachte aan te wijzen, zou ingegeven zijn door de verjaringstermijn van 15 jaar die geldt in Portugal over misdaden waar een gevangenisstraf op staat van meer dan tien jaar.

Sinds augustus 2020 staat de spotlight op de Duitse man die tegelijk met de McCanns in Portugal verbleef. Hij wordt ook in verband gebracht met een zedendelict in de buurt van het Portugese Praia da Luz enkele weken voor Maddie verdween.