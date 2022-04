EuroLeague basket: Bayern München legt Barcelona over de knie, Milan wint van Efes Istanboel

Deshaun Thomas schreeuwt het uit: zijn Bayern legde Barcelona over de knie. — © EPA-EFE

Bayern München heeft Barcelona verslagen met 90-75 in de tweede wedstrijd van de kwartfinales van de EuroLeague basket voor mannenteams. Beide ploegen wonnen elk al een wedstrijd. Het team dat als eerste drie wedstrijden weet te winnen, stoot door naar de halve finales.

Milan wist voorts in eigen huis te winnen met 73-66 van het Turkse Efes Istanboel. Ook daar staat het 1-1 in wedstrijden nadat de Italianen de eerste partij met 64-48 verloren.

Efes speelt de volgende twee wedstrijden in eigen huis. Barça reist af naar Munchen en zal daar minstens één keer moeten winnen als de Catalanen niet willen uitgeschakeld worden. De Final Four wordt gehouden van 19 tot 21 mei in Belgrado. (belga)