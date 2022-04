België rekent ook vlot af met Bulgarije op WK ijshockey

De Belgische ijshockeymannen hebben in het IJslandse Reykjavik hun derde wedstrijd op het WK ijshockey (Divisie IIB) vlot gewonnen. De Belgen versloegen Bulgarije met 11-0.

Alec James (06’11”) vond al snel voor België de weg naar doel en Frank Neven (12’38”) zorgde voor een snelle tweede Belgische treffer. Bryan Henry (19’55”) tekende nog voor het einde van de eerste periode voor de 3-0. In de tweede periode diepten Yoren De Smet (26’39” en 31’52”) en Lowie Cuylaerts (38’04”) de score verder uit tot 6-0. Het hek was helemaal van de dam in de derde periode en Jacques De Ceuster (44’32”), Ben Coolen (52’36” en 59’20”), opnieuw James (56’42”) en Andy Kolodziejczyk (59’52”) zetten de 11-0 eindstand op het bord.

De Belgen openden hun WK maandag met een 3-4 nederlaag tegen Georgië. Het team van hoofdcoach Jeffrey van Iersel herstelde zich woensdag met een vlotte 6-1 zege tegen Mexico. Zaterdag staat de vierde en laatste wedstrijd tegen gastland IJsland op het programma. Alle wedstrijden vinden plaats in IJsland.

In de stand telt België zes punten uit drie wedstrijden, net als koploper IJsland dat wel een duel minder gespeeld heeft. Georgië (2 wedstrijden) en Bulgarije volgen met drie punten. Mexico (2 wedstrijden) is puntenloos laatste. De winnaar van het toernooi promoveert naar Divisie IIA, de laatste zakt naar IIIA. (belga)