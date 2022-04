Veerle en Nick uit ‘Blind getrouwd’ verwelkomen dochtertje: “Omringd door zoveel liefde!”

Veerle Van den Eynde en Nick Wijns, die elkaar leerden kennen in het tweede seizoen van het VTM-programma Blind getrouwd, doen aan gezinsuitbreiding. Dat melden ze op Instagram.

“Omringd door zoveel liefde!”, schrijft Van den Eynde. “Zo blij en fier dat we kunnen laten weten dat afgelopen vrijdag onze dochter Noé geboren is. Ze doet het super. Smelt smelt!” Op de foto is het koppel te zien met hun nieuwe spruit en hun oudste dochter Liv (3).

In maart 2021 verloor het echtpaar een dochtertje, Elle. Dat zij niet vergeten is, blijkt uit de hashtags “FamilyOf5” en “#3Dochters”.