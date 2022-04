Nations Cup Glasgow: Belgische achtervolgers verbeteren zich, maar kwalificeren zich niet op openingsavond

Filippo Ganna en zijn Italiaanse collega’s zetten de snelste kwalificatietijd neer: 3’52”379 of ruim acht seconden sneller dan de Belgen. — © ISOPIX

De Belgische achtervolgingsploeg bij de mannen is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de eerste ronde van het toernooi van de Nations Cup baanwielrennen in het Schotse Glasgow.

Met een tijd van 4’00”512 eindigden de Belgische achtervolgers Thibaut Bernard, Tuur Dens, Arthur Senrame en Noah Vandenbranden in de kwalificaties als tiende van dertien landenploegen in de ploegenachtervolging voor mannen-elite. De beste acht plaatsten zich voor de eerste ronde. Met hun tijd deden de jonge Belgen wel twee seconden sneller dan op het laatste WK in Roubaix.

De manche voor de Nations Cup baanwielrennen in Glasgow duurt van donderdag tot en met zondag. In totaal zijn er twaalf geselecteerde Belgen, met daarbij Ronde van Vlaanderen-winnares en puntenkoerswereldkampioene Lotte Kopecky als opvallendste naam. Het is de eerste Nations Cup voor het nieuwe Belgische bondscoachduo, bestaande uit de Nieuw-Zeelander Tim Carswell en zijn assistent Kenny De Ketele. (belga)