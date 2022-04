Zeven gewonden bij zware aanrijding in Kasterlee: 31-jarige moeder van vier kinderen in kunstmatige coma

Bij een zwaar verkeersongeval op de Turnhoutsebaan in Kasterlee zijn donderdagnamiddag zeven gewonden gevallen. Twee slachtoffers, een moeder en een kind, zijn zwaargewond. De moeder, een vrouw van 31, is er het ergst aan toe. Ze wordt voorlopig in een kunstmatige coma gehouden.

Het ongeval gebeurde vlak bij het kruispunt van de Turnhoutsebaan met Goorkens. Volgens de eerste vaststellingen wou de bestuurster van een kleine Toyota, die in de richting van Kasterlee reed, links afslaan. De wagen, met naast de bestuurster nog vier kinderen aan boord, werd in de flank gegrepen door een zware BMW die uit de tegenovergestelde richting kwam. De Toyota werd meegesleurd en weggeslingerd. De BMW kwam tot stilstand op de middenberm.

De brandweer moest de slachtoffers uit de Toyota bevrijden. De kinderen zijn tussen de 4 en de 10 jaar oud. Voor drie van de kinderen en de twee inzittenden van de BMW zouden de verwondingen meevallen. De moeder en een kind zijn zwaargewond. De slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Geel en Turnhout. De 31-jarige vrouw wordt in een kunstmatige coma gehouden.

De BMW kon de afdraaiende auto niet meer ontwijken. — © Marc Peeters

De Turnhoutsebaan was na het ongeval helemaal versperd in de richting van Turnhout. De lokale politie organiseerde het verkeer in twee richtingen over de baanvakken richting Kasterlee.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Daarna konden de voertuigen getakeld worden. Over de bevindingen van de expert is nog niets bekend. Onder meer de snelheden die de voertuigen haalden, worden onderzocht. (mph)