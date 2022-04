Politie neemt vier pony’s en paard in beslag in Kortessem

Kortessem

Woensdag zijn vier pony’s en een paard in beslag genomen in Kortessem. De dieren zijn er zeer slecht aan toe. De dieren werden naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder gebracht. Het magere paard loopt extreem mank en röntgenfoto’s lieten zien dat het dier ver gevorderde artrose heeft.

Polsen

“Bij de pony’s is er een shetlander die als het ware op z’n polsen loopt met de binnenkant van de hoeven en dan nog eens helemaal naar buiten gedraaid. Extreme dierenverwaarlozing door het langdurig nalaten van verzorging”, zegt Rudi Oyen van het VZOC.

Vorige week moesten medewerkers van het VZOC in opdracht van de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn ook al twee graatmagere pony’s opladen in Opglabbeek. Die dieren stellen het intussen beter. Maar het gaat nog maanden duren voor ze helemaal aangesterkt zijn. mm