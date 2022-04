BRUSSEL

Om de besparing te halen die de Vlaamse regering oplegt, wil de VRT het over enkele jaren met zo’n 200 mensen minder doen. Onder meer de dagelijkse soap Thuis verhuist naar een extern productiehuis, inclusief de 70 medewerkers. “Met dit plan maken we duidelijke keuzes”, zegt CEO Frederik Delaplace. “Alle maatregelen passen in een strategie van digitalisering.”