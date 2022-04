Mark Williams maakt brandhout van zijn “vierde zoon” Jackson Page in eerste sessie van Welsh duel op WK snooker

Drievoudig wereldkampioen Mark Williams heeft in de eerste sessie van zijn tweederondewedstrijd brandhout gemaakt van zijn landgenoot en poulain Jackson Page. Hij kwam 0-7 voor, waarna Page alsnog een totale afgang kon vermijden door het laatste frame van de dag te winnen. 1-7 dus.

Williams en Page zetten hun best of 25-wedstrijd vrijdagochtend verder, maar de 47-jarige Williams heeft in de tweede sessie aan zes frames genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

De 47-jarige Williams en de 20-jarige Page kennen elkaar door en door. Ze zijn landgenoten, trainingsmakkers en Williams noemt Page zelfs zijn “vierde zoon”.

Williams presteerde op een heel hoog niveau in hun onderlinge confrontatie. Zo liet hij drie century breaks noteren (van 100, 121 en 125).