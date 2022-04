Weyts presteert sterk in De Container Cup, maar volstaat dan om Dalle en De Wever te verslaan?

Ben Weyts stapte met een dubbele missie in de container: beter doen dan zijn collega Benjamin Dalle in een rechtstreeks duel en proberen beter te doen dan zijn voorzitter Bart De Wever, die vorig jaar deelnam. Dat eerste lukte niet, dat tweede wel.

Op zijn 51e kwam Weyts nog wel verrassend sterk uit de hoek. De 1.500 meter lopen legde de N-VA-minister bijvoorbeeld af in 5 minuten en 10 seconden. Daarmee deed Weyts beter dan een resem topsporters de voorbije drie seizoenen. Ook in de andere zes proeven ging de Vlaams minister van Sport zeker niet af: 41 monkey bars, 100 meter ver golfen, 3 minuten en 45 seconden over 1.000 meter roeien, 2 op 5 in het schieten, 40 kilogram op de benchpress en een afsluitende 4 minuten en 58 seconden op 3 kilometer fietsen. Het leverde Weyts een fraaie eindtijd van 11 minuten, 57 seconden en 84 honderdsten op. Daarmee doet hij beter dan enkele topsporters en gaat hij vooral bijna twee minuten sneller dan zijn voorzitter Bart De Wever in het vorige seizoen.

Maar Weyts werd wel op de meet geklopt door Benjamin Dalle, al is die twaalf jaar jonger. De CD&V-minister die in hetzelfde gebouw als Weyts zijn kabinet heeft liep nochtans trager (5 minuten en 34 seconden) dan zijn N-VA-collega, schoot geen enkele keer raak en sloeg het golfballetje drie meter minder ver (97 meter), maar deed in de andere vier proeven telkens net iets beter dan Weyts. Het grote verschil werd gemaakt op de monkeybars: Dalle geraakte 77 bars ver en pakte zo een dikke halve minuut terug. Dat bleek cruciaal want Dalle finishte in 11 minuten, 51 seconden en 14 honderdsten. Een puike chrono voor een minister.

Klassement mannen

1 Seppe Odeyn (duatleet) 8:35.27

2 Jelle Geens (triatleet) 8:37.03

3 Karel Sabbe (ultraloper) 8:53.30

4 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

5 Thibaut Vervoort (3x3 basketballer) 9:08.04

6 Niels Bus (waterpoloër) 9:14.06

7 Michael Somers (veldloper) 9:35.99

8 Mitch Morgan (ijshockeyer) 9:38.21

9 Florian Vermeersch (wielrenner) 9:46.50

10 Mauri Vansevenant (wielrenner) 9:46.90

11 Jeroen De Beule (handbal) 10:20.16

12 Vincent Kesteloot (basketballer) 10:24:26

13 Toma Nikiforov (judoka) 10:31.07

14 Victor Schelstraete (bokser) 10:37.43

15 Mathijs Verhoeven (BMX’er) 10:42.27

16 Jago Geerts (motorcrosser) 11:11.79

Klassement vrouwen

1 Lucinda Brand (veldrijdster) 11:15.49

2 Noor Vidts (meerkampster) 11:26.05

3 Valerie Barthelemy (triatlete) 11:40.41

4 Sanne Cant (veldrijdster) 12:04.22

5 Imke Vervaet (sprintster) 12:38.59

6 Camille Laus (sprintster) 13:08.08

7 Mieke Gorissen (marathonloopster) 13:13.16

8 Jutta Verkest (gymnaste) 15:02.31

Klassement BV’s

1 Tuur Roels 09:32.69

2 Benjamin Dalle 11:51.14

3 Ben Weyts 11:57.84

4 Giovanni Kemper 14:19.74

5 Julie Vermeire 17:37.04

4 Tanja Dexters 19.04:50

5 Kamal Kharmach 19:43.89

6 Dominique Van Malder 22:50.47

Volgende kandidaten

Eli Iserbyt (veldrijder)

Joran Wyseure (veldrijder)