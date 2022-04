“Een geweldige maar gevaarlijke vakantie”: waarom front in Oekraïne buitenlandse ex-militairen blijft aantrekken

“I’m done talking” – vrij vertaald: genoeg gezeverd. Met dat zinnetje op Twitter bevestigde voormalig Amerikaans legerofficier en tv-analist Malcolm Nance maandag dat hij in Oekraïne mee tegen de Russen vecht. En hij is bijlange niet de enige – ervaren – Amerikaanse militair ter plekke. Waarvan verschillende hun heldhaftige Oekraïense avonturen – “een geweldige, maar gevaarlijke vakantie” – bovendien gretig via sociale media verspreiden. Kwestie van onder meer fondsen voor hun ‘tour of duty’ in te zamelen.