De plannen van de VRT met ‘Thuis’: “Nodig om kwaliteit te behouden”

“Een emotionele beslissing”, noemt VRT-CEO Frederik Delaplace de uitbesteding van de soap ‘Thuis’. Toch is het binnen het transformatieplan een keuze die nodig is om de kwaliteit van de serie te behouden. Er wordt gezocht naar een externe producent die ook zal investeren in het programma, en de kwaliteit zal behouden en opkrikken.

De werknemers van de ploeg die aan ‘Thuis’ werkt, zullen hun job behouden, maar bij een andere werkgever. Het gaat hier over 70 werknemers op de loonlijst van de VRT. De eerste gesprekken met externe producenten zijn al gevoerd. Er is interesse en het zal een versterking zijn in de lokale Vlaamse of Belgische productiesector verzekert Delaplace.

LEES OOK. VRT bespaart: 116 ontslagen, productie van ‘Thuis’ wordt uitbesteed

Vanaf welk seizoen ‘Thuis’ niet meer in eigen huis wordt gemaakt is nog niet duidelijk. “Het hangt er een beetje van af hoe de gesprekken lopen. De operatie die we aankondigen is omdat het nodig is, we willen er snel in ageren. Voor alle duidelijkheid: Er is geen probleem met het product ‘Thuis’, dat is nog altijd succesvol”, stelt de VRT-CEO

Inspraak, investering en verjonging

Om met ‘Thuis’ naar pakweg dezelfde kwaliteit te gaan als reeks ‘Onder vuur’ of ‘Undercover’, die al extern geproduceerd worden, laat de VRT haar paradepaardje nu los. Al blijft de inspraak wel groot vanuit de openbare omroep. “De afspraak met externe producent is wel dat wij de touwtjes in handen houden, want we willen hierdoor maatschappelijke thema’s op de agenda blijven zetten. De rol van ‘Thuis’ laten we niet verwateren in ons aanbod”, aldus Delaplace.

Opvallend is wel dat de uitbesteding van ‘Thuis’ in de eerste jaren geen besparingsmaatregel zal zijn. “De kostprijs mag identiek blijven, zolang de marge die via de externe producent wordt gecreëerd wordt geherinvesteerd”, verduidelijkt hij. Er moet namelijk dringend geïnvesteerd worden in decors, camera’s, belichting en montage om de serie kwaliteitsvol te houden.

Een verjonging van de ‘Thuis’-kijkers lijkt ook aan de orde. Dat hangt samen met de verdere investeringen, zodat het jonge publiek vastgeklampt wordt. Of er tijdens de zomerpauze dan mogelijk een short-form komt, zoals bij concurrent ‘Familie’ het geval is, is niet duidelijk. Zij trekken wel al een jonger publiek en de VRT-CEO wil “niet vaststellen dat er binnenkort niemand meer kijkt onder de 60 jaar”.

Eigen plannen

Het eigen intern productiehuis zal zich in de toekomst niet langer op fictie hoeven te richten. De bedoeling van het intern productiehuis is om in te zetten op wat de VRT onderscheidt van anderen. “Denk aan kindercontent, docu’s, consumentenprogramma’s. We willen inzetten op de verbreding van de genres. Het ontbrak ons wat aan muziek, humor en quiz, daar kan het intern productiehuis een rol in spelen”, vindt Delaplace.

“Daarnaast moet het ook de hele organisatie van de VRT ondersteunen in hun multimediale ambities. We willen voor een nieuwe podcastreeks niet naar externe hulp gaan kijken. Het intern productiehuis heeft daar zijn rol te spelen”, besluit hij.