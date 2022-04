Slachtoffers Amerikaanse turnarts Nassar willen 120 miljoen euro schadevergoeding van FBI

Het gaat om een bedrag van 130 miljoen dollar (bijna 120 miljoen euro) - 10 miljoen dollar (9,2 miljoen euro) voor elk slachtoffer - bevestigde de advocaat van de slachtoffers, Jamie White, aan het Duitse persbureau DPA. De onderzoeksautoriteit heeft nu zes maanden de tijd om op de eis te reageren voordat eventueel een rechtszaak kan worden aangespannen, aldus de advocaat. White kon in dit stadium van het juridische proces de namen van de dertien slachtoffers niet noemen.

Larry Nassar (58) zit een levenslange gevangenisstraf uit nadat hij in 2017 en 2018 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van meer dan 250 veelal minderjarige turnsters. Hij pleegde de feiten gedurende meer dan twee decennia terwijl hij werkte voor USA Gymnastic, maar ook bij de Michigan State University en een turnclub.

Simone Biles, een van de grootste turnsters aller tijden, onthulde in januari 2018 dat zij een van de slachtoffers was. Samen met onder meer de andere topturnsters Aly Raisman en McKayla Maroney getuigde ze op een hoorzitting van de Senaat over het misbruik. Ze verweten hierbij ook de Amerikaanse turnfederatie, het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité (USOPC) en de FBI dat zij er niet in waren geslaagd de seksuele aanrandingen door de voormalige arts te voorkomen.

In december 2021 raakte bekend dat de slachtoffers van Nassar 380 miljoen dollar schadevergoeding zouden ontvangen nadat een schikking werd getroffen met de Amerikaanse turnfederatie, het USOPC en hun verzekeraars. (belga)