VIDEO. Het strafste snookermoment ooit viert zijn 25ste verjaardag: 147-break in 5 minuten en 8 seconden van Ronnie O’Sullivan

Op het WK snooker in Sheffield is de eerste ronde achter de rug. Dag op dag 25 jaar geleden kregen we in de eerste ronde van het WK het strafste snookermoment aller tijden te zien. De toen 25-jarige Ronnie O’Sullivan speelde tegen Mark Price de hele tafel leeg in amper 5 minuten en 8 seconden. Het record voor de snelste 147-break staat nog steeds op de tabellen. Kijk en geniet mee, lang duurt het niet.