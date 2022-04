Wellen

Een deel van de Steenweg op Vrolingen is donderdagavond uit voorzorg afgesloten. Dit nadat een man rond 18.20 uur had ontdekt dat de lpg-tank van zijn geparkeerde auto aan het lekken was. Hij had alarm geslagen toen hij het sissende geluid hoorde. De politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Er werd meteen een perimeter ingesteld. De situatie was snel onder controle. mm