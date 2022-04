Djokovic met de hakken over de sloot naar laatste vier in Belgrado

Voor eigen publiek had de nummer een van de wereld in de kwartfinales drie sets nodig om voorbij zijn landgenoot Miomir Kecmanovic (ATP 38), het zevende reekshoofd, te gaan: 4-6, 6-3 en opnieuw 6-3 na 2 uur en 19 minuten. Ook in de tweede ronde had Djokovic al drie sets nodig gehad om zijn landgenoot Laslo Djere opzij te zetten. In de eerste ronde was hij bye.

In de halve finales wacht de winnaar van het duel tussen de Braziliaanse kwalificatiespeler Thiago Monteiro (ATP 110) en de Rus Karen Khachanov (ATP 26), het derde reekshoofd. De 34-jarige Djokovic won het toernooi in de hoofdstad twee keer en is daarmee ook recordhouder. Vorig jaar geraakte hij er niet verder dan de halve finales en zag hij de titel naar de Italiaan Matteo Berrettini gaan.

Djokovic jaagt in eigen land op zijn eerste titel sinds het masterstoernooi van Parijs, in november van vorig jaar. Doordat Djokovic zich niet heeft gevaccineerd tegen het coronavirus kon hij begin dit jaar aan veel toernooien niet deelnemen. Voor hij naar Belgrado afzakte, had hij in 2022 nog maar vier wedstrijden op de teller staan: drie op het toernooi van Dubai in februari en eentje op de Masters 1.000 van Monte Carlo. Onder meer aan de Australian Open, Indian Wells en het prestigieuze toernooi van Miami mocht hij niet deelnemen. (belga)