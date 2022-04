Joe Biden kondigt nieuwe militaire en financiële steun voor Oekraïne aan

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een nieuw militair hulppakket voor Oekraïne ter waarde van 800 miljoen dollar aangekondigd. Het bestaat uit militair materieel dat specifiek geschikt is voor de strijd in de overwegend vlakke Donbas-regio in het oosten van Oekraïne, waarop het Russische leger sinds kort zijn ‘speciale militaire operatie’ richt. “Dit pakket bevat zware artilleriewapens, tientallen houwitsers en 144.000 bijbehorende munitiepatronen. Het bevat ook meer tactische drones”, zei Biden.

Ook maakte de president bekend dat de VS Oekraïne zullen voorzien van verdere directe hulp van 500 miljoen dollar, zodat het land in staat blijft om cruciale overheidsactiviteiten voort te zetten. Deze financiële hulp komt bovenop de 500 miljoen dollar die Biden in maart al aankondigde. Daarmee komt de totale economische hulp van de VS voor Oekraïne alleen al in de laatste twee weken op 1 miljard dollar, zei Biden.

“Soms zullen we zacht spreken en een grote javelin dragen”, klonk het nog toen Biden een uitspraak van een van zijn illustere voorgangers, Teddy Roosevelt, parafraseerde. “Want daarvan sturen we er ook heel wat.” Een javelin is de Engelse vertaling voor speer, maar is ook de naam van een antitankraket, de FGM-148 Javelin. Roosevelt was de 26ste president van de VS en had het begin 20ste eeuw over “zacht spreken en een grote stok dragen”, onderhandelen terwijl je de steun krijgt van een machtig leger.

