Guy Verhofstadt roept in Kiev op tot strengere sancties: “Zware wapens NU!”

Europarlementslid Guy Verhofstadt is donderdag samen met andere leden van de liberale fractie Renew naar Kiev getrokken om zijn steun te betuigen aan Oekraïne. Hij lanceerde er een nieuwe oproep om de Europese sancties tegen Rusland te versterken.

“We komen niet enkel naar Oekraïne voor morele steun, maar ook om de Europese leiders op te roepen om echt op te treden: een embargo op gas en olie, een volledige verbanning van Swift, een uitbreiding van de sanctielijst, budgettaire steun, zware wapens NU!’, zo tweette Verhofstadt. “De Oekraïners vechten moedig onze strijd. De Europese Raad moet hen krachtig steunen”.

Begin deze maand sprak het Europees Parlement zich in Straatsburg met een ruime meerderheid uit voor een totaal verbod op de invoer van Russische olie en gas. De resolutie bepleitte ook om alle Russische banken uit te sluiten van het netwerk van de internationale betaaloperator Swift en om meer wapens aan het Oekraïense leger te leveren. Het is aan de lidstaten om te beslissen over sancties.

De delegatie van Renew is in Kiev ontvangen door burgemeester Vitali Klitsjko. De Europese parlementsleden hebben ook een ontmoeting gehad met Andri Sadovy, de burgemeester van de westelijke stad Lviv, en Roeslan Stefantsjoek, de voorzitter van het Oekraïense parlement.

