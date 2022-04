Buitenspeeldag lokt 323 kinderen naar De Bammerd

Liefst 323 kinderen van 2,5 tot 12 jaar kwamen buiten ravotten aan zaal De Bammerd. “Door het mooie weer was de opkomst groter dan andere jaren en hadden we zelfs de hulp nodig van burgemeester Pirard bij de inschrijvingen”, aldus deskundige Welzijn Evelien De Keyser. “De kinderen konden kiezen uit verschillende activiteiten: zeepbellen en zandtekeningen maken, grimeren, kleuren of zich uitleven op go-carts, fietsjes en springkastelen. De ouders van de kleinste kinderen waren blij dat ze mee aanwezig mochten zijn. Zo hadden ze wat quality time met hun spruiten en konden ze ook een gezellig babbeltje slaan met de andere ouders. De oudere kinderen waren dan weer blij dat ze ‘zonder controle’ een namiddagje konden spelen. Dankzij de samenwerking met de Heerse jeugdverenigingen, Brede School en heel wat vrijwilligers is deze Buitenspeeldag een topdag geworden.” (frmi)