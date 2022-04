Koffie en melk is er voorlopig nog, maar aan zonnebloemolie, bloem en pasta is al een tekort bij de voedselbanken. — © DVH

Hasselt

De oorlog in Oekraïne hakt er bij de supermarkten stevig in en dat voelen ook de voedselbanken. Steeds meer basisproducten ontbreken in hun aanbod, de voedselvoorraden raken op. “En we staan nog maar aan het begin van de crisis”, zegt Davy Dupont van Sint-Vincentius Kuringen.