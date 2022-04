Hasselt

Komende zondag zwaaien de deuren van de Limburgia-boot, op het Albertkanaal aan de Scheepvaartkaai in Hasselt, wijd open. Voor een feestje met een zilveren rand, want broers Stefan (51) en Michel (45) staan er dan 25 jaar aan het roer. “Hier is het altijd vakantie”, lachen ze.