Oude diesels moeten tegen 2025 geschiedenis zijn bij De Lijn

De Lijn heeft momenteel ruim 2.200 bussen in gebruik, waarvan 800 met euronorm drie en vier. Het aantal elektrische bussen is voorlopig beperkt tot 13. Dit najaar worden er echter zestig nieuwe elektrische bussen geleverd. Daarnaast blijkt uit de selectieleidraad dat er dit jaar nog 69 bussen zouden worden besteld voor een totale waarde van 54,5 miljoen euro. Dat stijgt vervolgens jaar na jaar, tot 240 in 2026 en 245 in 2027. De bedoeling is om tegen 2035 emissievrij te rijden.

Daarvoor zal wel nog extra geld moeten worden gevonden. “Dit jaar is er 55 miljoen euro bijkomende financiering voorzien voor De Lijn en volgend jaar 65 miljoen”, zei Peeters donderdag. “Maar dat volstaat niet volledig. Hierover zal zeker het laatste nog niet gezegd zijn.”