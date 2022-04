Vrouw wordt onwel achter stuur en vernielt zonnepanelen, omheining en struikgewas

Het verkeersongeval gebeurde om 12.45 uur in de Roeselarestraat in Esen. “Een 25-jarige vrouw uit Koekelare reed er in haar Opel Astra in de richting van Esen”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “Volgens haar eigen verklaringen voelde ze zich onwel worden in haar wagen terwijl ze reed. Ze deed haar ramen op voor wat frisse lucht, maar dat zorgde niet voor het gewenste effect. Integendeel, de vrouw verklaarde dat ze wellicht even een black-out had en van de weg af ging. Aan de kant van de weg kwam ze tot stilstand in een tuin naast een garage. Er was heel wat schade. Onder meer een rack met drie liggers met zonnepanelen werd vernield, de omheining naast de garage, een reflectorpaaltje, een boom en wat struikwas. De vrouw zelf raakte niet gewond en stond naast haar wagen bij aankomst van de politie. Ze was wat in shock.”

De politie deed de nodige vaststellingen, maar er was geen alcohol in het spel betrokken. Haar Opel Astra werd getakeld. Gelukkig passeerden tijdens de stuurloze rit van de vrouw geen tegenliggers en werden ook geen andere auto’s geraakt. Voor de eigenaars wordt het nog een klus om alle schade te herstellen.