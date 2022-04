Curator wil één miljoen euro van Sihame El Kaouakibi, advocaat noemt vordering “draconisch”

Voor de ondernemingsrechtbank in Antwerpen is donderdag gepleit in een zaak rond een van de teloorgegane bedrijfjes van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Een leasingmaatschappij vraagt de teruggave van een waslijst aan audiovisueel materiaal van het failliete Point Urbain. De curator van Point Urbain wil de schulden van dat bedrijf, zowat een miljoen euro, dan weer verhalen op El Kaouakibi en haar partner Erika Nguyen als (voormalige) bestuurders. Er dreigt een procedureslag.

El Kaouakibi en Nguyen waren niet aanwezig in de rechtszaal, maar lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten, respectievelijk Joris Vercraeye en Marian Vanden Broeck. Zij kwamen aandraven met verschillende juridisch-technische redenen om het verzoek van leasingmaatschappij AED af te wijzen: gedetailleerde eigendomsbewijzen zouden ontbreken en de beslagrechter had moeten worden ingeschakeld in plaats van de ondernemingsrechtbank. Het bredere verhaal van de persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden van Point Urbain, een evenementenbedrijf dat was gevestigd in het prestigieuze JJ House in hartje Antwerpen, willen ze dan weer pas behandeld zien nadat het lopende strafonderzoek rond El Kaouakibi is afgerond.

AED stelt dat het in 2018 heel wat specifiek audiovisueel materiaal langdurig verhuurde aan Point Urbain en dat El Kaouakibi als toenmalig bestuurder de overeenkomst daarover tekende. Na het faillissement van Point Urbain, naar eigen zeggen wegens de coronacrisis, werd door schuldeisers bewarend beslag gelegd op de eigendommen en dus ook - verkeerdelijk - op het verhuurde materiaal, meent AED. De eigenaar van JJ House vindt dan weer dat hij als schuldeiser voorrecht heeft op alle daar aanwezige goederen. Een ander deel van het audiovisueel materiaal zou trouwens nog steeds spoorloos zijn.

De curator van Point Urbain, Philippe Termote, tracht de zaak die AED aanspande uit te breiden naar zowat een miljoen euro aan schulden van Point Urbain, om die kosten te verhalen op El Kaouakibi en Nguyen. Zij zouden volgens Termote fouten hebben gemaakt als bestuurders en de regels rond belangenvermenging niet hebben nageleefd. De twee krijgen onder meer het verwijt een lening van prominente zakenlui te hebben doorgesluisd naar een ander bedrijfje en zo Point Urbain te hebben “verarmd”.

De curator zegt El Kaouakibi en Nguyen in deze zaak geen bedrieglijkheid te verwijten, maar enkel “fouten”. Tevens meent hij dat Point Urbain niet betrokken is bij het gerechtelijk onderzoek naar El Kaouakibi en de vzw Let’s Go Urban. Toch vinden de advocaten van El Kaouakibi en Nguyen dat het strafonderzoek moet worden afgewacht voor er kan worden geoordeeld over hun persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van Point Urbain. “Mevrouw El Kaouakibi is in het oog van de storm verzeild geraakt en alles wat ze deed, wordt nu als verkeerd gezien”, zegt Vercraeye. “Maar zij is geen slecht mens. Wij willen de rust bewaren en kijken wat het onderzoek zal uitwijzen.” De vordering van een miljoen euro noemt Vercraeye “draconisch”.

De rechter beslist in principe op 19 mei over de teruggave van de goederen en de persoonlijke aansprakelijkheid van El Kaouakibi en Nguyen.