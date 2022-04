Dana Winner, klaar voor een bomvol Sportpaleis in oktober. — © Jeroen Hanselaer

Antwerpen

Na twee jaar luwte kondigt Dana Winner (57) aan dat ze zich in het Sportpaleis zal laten bijstaan door Ronan Keating. Én er is een nieuwe single. “De voorbije twee jaar waren heel moeilijk, maar nu zijn we hopelijk weer vertrokken.”