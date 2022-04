Wat een dubbelslag! Saengkham werd eerste keer vader vlak voor match tegen Brecel

Hilariteit tijdens de persconferentie van de immer vriendelijke Noppon Saengkham na zijn zege tegen Luca Brecel (10-5) in de eerste ronde van het WK snooker. De Thai vertelde doodleuk dat hij zich op een aparte manier had voorbereid op deze wedstrijd. “Woensdagochtend om 6 uur beviel mijn vrouw in Thailand van onze eerste dochter. Het was een extra prikkel voor mij, ik voelde me 14 uur later zo goed aan tafel omdat mijn vrouw, familie en de dokter me aan de telefoon verzekerden dat alles perfect verlopen was. ‘Nu moet je winnen’, zeiden ze. ‘Voor jezelf, voor ons én voor Thailand’.”

Saengkham (29) kreeg van World Snooker een passend geschenk (zie foto). “Haar naam is Believe”, glunderde de Thai. “Een woord dat me altijd is bijgebleven en motiveren, nadat Mark Selby het meermaals uitsprak na zijn wereldtitel. Het heeft me ook tegen Luca geholpen. Hij is een topspeler. Ook al was hij niet top, toch was ik er nooit gerust in. Zeker niet nadat hij die snelle century maakte voor 9-5. But I had Believe.” (mg)