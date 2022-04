Onze tv-tips: een mysterieuze verdwijning, de benen van Sharon en Oscarmateriaal

Hollington Drive

NPO2, vr, 23.18u

Een gezellige familiale barbecue op een zwoele zomeravond. Plots blijken twee kinderen niet meer op te dagen na een bezoek aan het nabije park. Een ijzingwekkende zoektocht begint. Hollington Drive werd bedacht en geschreven door Sophie Petzal (The Last Kingdom), die in 2018 haar debuut maakte als showrunner met de Ierse thrillerserie Blood. Deze vierdelige aangrijpende minireeks kreeg in Groot-Brittannië heel wat lovende kritieken. (tove)

© RR

Master and commander: the far side of the world

VTM4, vr, 20.35u

De film speelt zich af in de periode van Napoleon. Een Brits fregat en een Frans oorlogsschip zijn met elkaar in gevecht aan de kust van Zuid-Amerika. De film werd genomineerd voor tien Oscars waarvan er twee gewonnen werden, waaronder die van Beste Cinematografie. Critici waardeerden de film om zijn realistische presentatie. Met een glansrol voor Russell Crowe. Leuk weetje: dit is de eerste Hollywoodfilm ooit opgenomen op de Galapagoseilanden. (tove)

© RR

Basic instinct

Een, vr, 22.45u

Deze thriller van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven behoeft nog weinig introductie. Michael Douglas speelt een politieman die belast wordt met het onderzoek naar de moord op een voormalige popzanger. Getuigen merken dat de man vlak voor zijn dood in het gezelschap was van een bekende romanschrijfster. Deze thriller is veel meer dan dat ene sensuele fragment waarin het personage van Sharon Stone haar ene been over het andere legt. (tove)