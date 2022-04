Inbrekersduo gevat in centrum van Overpelt

Pelt

Twee personen zijn woensdagavond in de boeien geslagen nadat ze op heterdaad betrapt werden bij een inbraak op de Ringlaan. Rond 17.30 uur merkte een getuige het duo op. Ze waren in een woning binnengedrongen nadat ze het slot van de deur hadden geforceerd. In het huis maakten ze een iPad, geld en juwelen buit waarna ze wegliepen. Even verderop werden ze door een verwittigde patrouille van de politie in de boeien geslagen.

Het onderzoek naar de twee - die niet van Pelt afkomstig zijn - loopt nog. Het is niet uitgesloten of de twee in aanmerking komen voor andere feiten. Het parket Limburg beslist ten laatste in de loop van vrijdag of de twee worden voorgeleid. mm