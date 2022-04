‘Superman’ Lopez pakt in Tour of the Alps tweede seizoenszege van noodlijdend Astana

© Tour of the Alps

Op zijn vierde dag trok de Tour of the Alps van Duitstalig Italië naar Oostenrijk, waar de voorbereidingskoers op de Ronde van Italië vrijdag eindigt. De etappe van 142 kilometer finishte in Kals Am Grossglockner, aan de voet van de hoogste berg van Oostenrijk. Daar lag de aankomststreep getrokken op goed 1300 meter hoogte.

De bekendste naam in een vlucht van vijftien renners was Thibaut Pinot, die op de slotklim naar voren schoot. Ondanks het hoge tempo in het peloton van Team DSM, de Ineos Grenadiers en het Bahrain-Victorious van leider Pello Bilbao leek Pinot aan de druk van de achtervolgers te weerstaan en zijn eerste overwinning in tweeëneenhalf jaar te gaan boeken. Maar in de slotkilometer ging de Colombiaan Miguel Angel Lopez vanuit het peloton op en over de Franse koploper.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 28-jarige ‘Superman’ Lopez boekte zo de tweede seizoenszege voor het noodlijdende Astana Qazaqstan, dat dit seizoen gebukt gaat onder het uitblijven van sportieve prestaties én onder betalingsproblemen. Pinot eindigde als tweede op 7 seconden, zijn landgenoot Romain Bardet sprintte op vijftien seconden naar de derde plaats en neemt zo vier bonificatieseconden terug in de strijd voor het klassement. Daarin heeft leider Bilbao, die als vierde finishte, nog maar twee seconden voorgift op Bardet. De Hongaar Attila Valter is derde in de stand op 12 seconden.