Vader krijgt mishandelt zoontje (1,5): “Ongeloofwaardig dat hij van trap viel”

De vijftiger en zijn ex-vrouw huwden in 2014, maar zijn echtgenote vroeg in 2017 de echtscheiding aan. Sindsdien voedde het voormalig koppel hun dochter en zoontje op in een co-ouderschapsregeling. Volgens de moeder kwam haar zoontje vanaf het begin van de verblijfsregeling met de vader thuis met schrammen en blauwe plekken.

Op 31 augustus 2017 ging ze voor de eerste keer naar de politie omdat haar zoontje een buil op zijn voorhoofd en een blauwe plek op zijn heup had nadat hij terugkwam van bij zijn papa. Haar advocaat benadrukte tijdens de zitting in maart dat de arts toen al sprak over letsels die voortkwamen van agressie.

Levensbedreigend schedeltrauma

Op 9 januari 2018 liep het uiteindelijk helemaal fout toen de kinderen bij hun vader, die toen nog in Kinrooi woonde, logeerden. De vijftiger zette het jongetje de dag later met een dikke zwelling en een blauw hoofd terug af bij de moeder. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het kind letsels aan zijn oog, oor en de binnenzijde van de bovenarm had. Na verder onderzoek en een CT-scan bleek dat er onderliggend ook een schedelbreuk en een hersenvliesbloeding aanwezig waren. “Het schedeltrauma was zelfs potentieel levensbedreigend”, zo zei de advocate van de moeder voor de Tongerse correctionele rechtbank.

De rechter stelde daarom een deskundige aan om de verwondingen van het kind, en vooral de oorzaak ervan, te onderzoeken. “De vaststellingen van de deskundige zijn duidelijk. Een val of ongeluk kan noch het schedeltrauma, noch de letsels aan het hoofd en de armen verklaren. Het geheel aan letsels wijst op agressie”, zo sprak de procureur.

Pijnstillers

Zelf ontkende de man steeds met klem. Volgens hem was het kind per ongeluk van de trap gevallen. “De kinderen waren boven aan het spelen in de slaapkamer. Mijn dochtertje had de deur opengemaakt waardoor mijn zoontje op de gang is kunnen kruipen”, zo vertelde hij.

“Ik was aan het chatten op mijn telefoon, in een bed dat in de speelkamer stond. Het klopt dat ik onoplettend was, maar het ging zo snel. Ik hoorde hem huilen onderaan de trap. Ik ben meteen naar hem toegelopen en ik heb zijn gezichtje afgeveegd met een washandje. Hij gaf over en hij verloor even het bewustzijn. Maar toen ik hem pijnstillers gaf, ging het beter.”

Schuldig verzuim

De rechter vroeg zich luidop af waarom de man niet meteen naar de dokter is gegaan. “Geen enkel redelijk mens zou doen wat jij gedaan hebt, namelijk: niets”, zo klonk het streng. Het schuldig verzuim geeft de man wel toe. “Dat is waar. Het is een grote, stomme fout geweest. Ik heb het volledig verkeerd ingeschat. Ik sta er zelf stom van dat ik dat niet gedaan heb maar ik heb nooit iemand mishandeld. Ik hou van mijn kinderen.”

3 jaar cel

De Tongerse rechter oordeelde donderdagochtend dat de verklaringen van de man ongeloofwaardig zijn, gelet op het aantal, de aard en de lokalisatie van de vastgestelde letsels. “Het is incompatibel met een accidentele val van de trap”, aldus de rechter in het vonnis. Volgens de rechtbank is het ook onmogelijk dat de man niet zou gemerkt hebben dat zijn zoontje de kamer uitsloop terwijl hij vlakbij de deur op bed lag.

“De rechtbank tilt bijzonder zwaar aan deze feiten”, zo luidt het vonnis. “In plaats van een zorgzame vader te zijn voor zijn vijftien maanden oude zoon, die in alle opzichten van hem afhankelijk was en vertrouwen in hem diende te stellen, en hem te behoeden voor elke vorm van kwaad en onheil, mishandelde beklaagde hem op ernstige wijze.” De man kreeg een effectieve celstraf van drie jaar.

Voor het kind wordt een schadevergoeding van 8.493 euro en een voorbehoud voor toekomstige schade voorzien. De moeder van het jongetje krijgt een bedrag van 1.601 euro.