Maasmechelaar krijgt vier jaar cel voor brutale verkrachting echtgenote

Op 5 september 2020 vertelde de vrouw van de Maasmechelaar dat ze na zes jaar de scheiding wilde aanvragen. De vrouw zou doorheen het huwelijk wel vaker in aanraking gekomen zijn met de vuisten van haar echtgenoot. “Ze wilde er al lang een punt achter zetten, maar ze liet zich telkens ompraten waardoor ze hem keer op keer een nieuwe kans gaf”, aldus haar advocate tijdens de behandeling van de zaak in maart.

Kniestoot

Toen de vrouw toch alle moed bij elkaar had geraapt en er een streep onder wilde trekken, liep het uit de hand. “De beklaagde zei haar dat ze verplicht was om minstens een keer per week seks met hem te hebben zolang ze nog getrouwd waren”, aldus de Tongerse aanklager. “Hij liep haar achterna, sloeg haar tegen het hoofd en gaf haar een kniestoot in de schaamstreek. In de slaapkamer trok hij haar broek naar beneden en penetreerde hij haar.” Uit onderzoek bleek dat de vrouw heel wat letsels had overgehouden van de brutale verkrachting.

De man zat in hechtenis voor de feiten. “Maar dat maakte weinig indruk. Zelfs vanuit de gevangenis bleef hij mijn cliënte lastigvallen en liet hij haar weten dat hij haar een bezoekje zou brengen als hij vrij zou komen”, zo sprak de advocate van het slachtoffer. “Hij kreeg een contactverbod maar ook dat leefde hij niet na.” Zijn ex-partner krijgt een schadevergoeding van 10.000 euro en er wordt een voorbehoud voorzien voor toekomstige schade.

Nieuwe relatie

De man begon na de breuk met zijn echtgenote een nieuwe relatie, maar ook daar liep het mis op 12 juni 2021. “Ook zijn nieuwe vriendin wilde er een punt achter zetten”, aldus de aanklager. “Ze werd op de grond gegooid en had kneuzingen aan haar kaak, oog, rug, armen en benen.” De vrouw was een week werkonbekwaam en krijgt een schadevergoeding van 2.598 euro.

4 jaar cel

De man kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak. Hij werd eerder ook al zeven keer correctioneel en vijf keer voor de politierechtbank veroordeeld. “Het is duidelijk dat beklaagde lak heeft aan elke vorm van regelgeving en autoriteit”, aldus de rechter in het vonnis. Daarom kreeg de veertiger een effectieve celstraf van vier jaar en een geldboete van 1.600 euro. Hij werd verder ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.