In tijden van crisis laait de goudkoorts op. Door de oorlog in Oekraïne gaat de prijs richting recordhoogtes, en volgens onderzoek van ING vindt bijna de helft van de Belgische beleggers het nu een goed moment om het te kopen. Maar waarom lijkt goud die immer veilige haven, terwijl het echt niet altijd de beste optie is?