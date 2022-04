Luca Brecel stelt ook in tweede sessie teleur en sneuvelt opnieuw in eerste ronde van WK

Luca Brecel is er ondanks een haalbare loting opnieuw niet in geslaagd om de tweede ronde van het WK snooker in Sheffield te bereiken. Onze landgenoot bleef ver onder zijn niveau en ging met 5-10 onderuit tegen de Thai Noppon Saengkham.

Luca Brecel had zich in de eerste ronde van de het WK snooker flink in nesten gewerkt tegen de Thai Noppon Saengkham, nochtans een haalbare kaart. Brecel staat elfde op de wereldranking, Saengkham 38ste. Hij keek na de eerste sessie woensdagavond al tegen een 3-6 achterstand aan.

In de tweede sessie was er weinig beterschap. Saengkham ging door op zijn elan van een dag eerder en won ook de volgende drie frames zodat Brecel 3-9-achter kwam en op één frame van de uitschakeling stond (best of 19).

En dan was er plots een reactie van de 27-jarige Limburger, die met breaks van 51 en 109 terugkwam tot 5-9. Bij de century break kon er zelfs een lach vanaf toen Brecel de zwarte bal richting camera keilde.

De century break was het enige hoogtepunt van Brecel in een voorts tegenvallende match. Een miraculeuze comeback bleef uit en Brecel ging met 5-10 onderuit. Erg teleurstellend na een nochtans knap seizoen met winst in de Scottish Open en een finaleplaats in het UK Championship.

Saengkham neemt het in de tweede ronde op tegen viervoudig wereldkampioen John Higgins.