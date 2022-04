Sterke Saengkham smoort remonte in de kiem, Brecel weer naar huis na eerste ronde

Luca Brecel slaagde ook niet in zijn vijfde poging om de eerste ronde van het WK snooker te overleven. Een sterke Noppon Saengkham hield zijn tegenstrever in de touwen en plaatste zich met 10-5 voor een achtste finale tegen John Higgins.

Luca Brecel (WR 11) startte nog vol goede moed aan wat zijn grootste remonte ooit moest worden. Maar een bijzonder secure en zelfverzekerde Noppon Saengkham (WR 38) sneed hem meteen de adem af. De taaie Thai barstte van het vertrouwen en nam elke mogelijke pot met succes aan, terwijl Brecel niet één keer de kans kreeg om zijn arm op de tafel te brengen.

Zo kwam er van een inhaalrace helemaal niks in huis. Welgeteld negen punten mocht Brecel scoren in de drie frames, zodat de 3-6 van de eerste sessie al snel 3-9 werd.

Alles of niets

Brecels nachtmerrie werd in frame 14 samengevat in een dramatische opstoot. Zijn witte bal verdween in de pocket, waarop Saengkham een nieuwe poging waagde op een 147. Net als woensdag verloor hij positie na zesmaal rood plus zwart. Bij 0-52 liet Brecel echter zijn strijdershart spreken. In twee beurten speelde hij heel knap de tafel leeg, de 51-clearance was zowaar zijn eerste halve century van de match.

Daar deed Brecel bij een alles-of-niets-poging na de pauze prompt een spectaculaire century (109) bovenop. Zo kregen de toeschouwers zeker waar voor hun geld. Brecel probeerde bij 5-9 in het hoofd van zijn opponent te kruipen, tot een misser op blauw het nekschot leidde. Een 45-break volstond voor Saengkham, Brecels Crucible-droogte houdt nog minstens een jaar aan.

Luca Brecel-Noppon Saengkham 5-10. Framescores: 15-93(48), 60-70, 81(46)-34, 46-58, 7-112(110), 28-68, 6-127(127), 68-31, 82-36, 0-80(42), 8-57(56), 7-75(54), 77(51)-52(48), 109(109)-15, 8-63(45). (mg)