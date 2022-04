ROYALS. Harry trots over mijlpaal in het leven van dochter Lilibet, slecht nieuws voor koningin Mathilde

Taart in Denemarken

Niet alleen de Britse Queen vierde afgelopen week haar verjaardag. Ook in Denemarken was het feest. Op de verjaardagstaart van prinses Isabella, de oudste dochter van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken, stonden welgeteld vijftien verjaardagskaarsjes. Om dat te vieren deelde het Deense koninklijke paleis nieuwe foto’s van de tiener met een hoop fans.

Opvallend detail: op de taart van de Britse koningin Elizabeth stonden er maar liefst 81 kaarsjes meer.

Rust voor Mathilde

Minder goed nieuws was er in eigen land. Koningin Mathilde testte eerder deze week positief op het coronavirus. De echtgenote van koningin Filip moest dan ook noodgedwongen haar volledige agenda leegmaken. De rest van haar gezin testte voorlopig negatief. “De koningin voelt zich goed en volgt de aanbevelingen van haar dokter”, aldus het koninklijk paleis.

Vorige week speelde zich in Monaco hetzelfde tafereel af. Toen geraakte bekend dat Albert van Monaco besmet was met het coronavirus.

© Belga

Tieners aan de macht

De tijd dat kinderen van vorstenhuizen vastgekluisterd zaten aan hun ouders is al eventjes voorbij. En dat weet ook de zestienjarige Spaanse prinses Leonor. Voor de tweede keer woonde zij een evenement bij zonder haar ouders koning Felipe en koningin Letizia. De tiener trok naar het ‘Enjoy The Internet Safely’ congres, georganiseerd op een school even buiten de Spaanse hoofdstad Madrid en sprak er met verschillende leeftijdsgenoten over veilig surfen op het internet.

© EPA-EFE

Eerste stapjes in Amerika

Ondanks dat Harry en Meghan na hun doortocht in Nederland opnieuw volop onder de aandacht zijn, besteedde de Britse prins ook tijd aan de kleine dingen. Zo vertelde hij trots aan het Amerikaanse People dat zijn dochter Lilibet, ondertussen tien maanden, onlangs haar eerste stapjes zette. Ook benadrukte hij dat hij zich echt thuisvoelt in Amerika en dat hij met open armen verwelkomd werd door de buurtbewoners in Santa Barbara.

En wie zijn die buren? Niemand minder dan Oprah Winfrey en presentatrice Ellen DeGeneres.

© EPA-EFE

Voorspoedig herstel

Koning Abdoellah is weer thuis in Jordanië. Het zestigjarige staatshoofd had zich in Duitsland laten opereren aan een hardnekkige hernia maar vloog na een weekje rust weer huiswaarts. Daar werd hij opgewacht door een legertje straaljagers en zijn zoon kroonprins Hoessein. Ook tal van hooggeplaatste functionarissen waren aanwezig om de terugkeer van de koning bij te wonen.