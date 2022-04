Enorme walvis spoelt aan op strand, maar brandweerlieden zetten indrukwekkende reddingsactie op poten

Maar liefst twintig uur moesten brandweerlieden aan het werk om deze walvis te helpen. Het enorme dier was woensdag aangespoeld op een strand in het Chinese Xiangshan en dreigde door uitdroging te sterven. Gelukkig kreeg de walvis dankzij de redders voldoende water om in leven te blijven. Het gebruik van een sleepboot bij hoogtij was uiteindelijk de oplossing om de walvis terug in zee te laten zwemmen.