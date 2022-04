Waarom Victoriaanse spektakelstrip ‘Shi’ leest als een puzzel

Integrales even buiten beschouwing, een strip is nog iets anders dan een HBO-serie. Die kan je bingewatchen. Maar in de Franco-Belgische strip is het zo dat je normaal minstens een jaar moet wachten op een volgend deel van een reeks. Als het verhaal over meerdere albums verteld wordt, wat nog al eens gebeurt, moet je vaak eerdere delen herlezen om nog te kunnen volgen. Kan vermoeiend zijn. Shi is zo’n reeks. Zo’n spektakelstrip waarbij auteurs Zidrou en Homs na een eerste cyclus in vier delen nog niet uitverteld waren.

In dit eerste deel van een tweede cyclus grossieren de auteurs alweer in dooreen krioelende verhaallijnen. Al nemen Jennifer en de Japanse Kita in het Victoriaanse Londen, samen met heel wat angry mothers, het nog altijd op tegen het establishment. Nu focussen ze op mensonterende kinderarbeid in de fabrieken van Bristol, Manchester, Liverpool en Londen. Helaas heeft de Londense politie een nieuw hoofd die zich wil bewijzen. Gevolg: een slachtpartij bij een betoging op Trafalgar Square. Daarnaast zijn er nog een drietal andere verhaallijnen. De Brusselse scenarist Zidrou dwingt de lezer tot het leggen van diens puzzelstukken, al is het wel zo dat de Spaanse tekenaar Homs zo virtuoos is in zijn sensueel realisme, vol gedempte kleuren, dat je toch blijft lezen. Spektakel, niet waar? Maar wat heb je nu in feite gelezen? Laat die integrale maar komen. (jbx)

Shi, Black Friday (deel 5), door Zidrou en Homs, Uitg. Dargaud Benelux, 56 blz.