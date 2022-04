Debutant Wout van Aert optimistisch na verkenning Luik-Bastenaken-Luik: “Ik geloof dat ik hier iets kan doen, anders zou ik niet starten”

Wout van Aert is klaar voor zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik komende zondag. Hij verkende donderdag het parcours, trok eens stevig door op La Redoute en zag een mooie aankomst. “Ik geef mezelf een kleine kans om te winnen, een grote op een mooie notering”, zei hij achteraf.

Door het wegvallen van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race door zijn positieve coronatest, was er dit jaar plots een uniek gaatje vrijgekomen in de kalender van Van Aert om voor het eerst ook Luik-Bastenaken-Luik te rijden. “Een mooie opportuniteit. Het zal in functie van de toekomst goed zijn dat ik hier al eens gereden heb”, aldus Van Aert. Maar onze landgenoot start niet zomaar in Luik: “Ik geef mezelf een kleine kans om te winnen en een goeie kans op mooie notering. Ik geloof dat ik hier iets kan doen, anders zou ik niet starten.”

© BELGA

Voor Van Aert is het zoals gezegd zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik en dus kwam zijn verkenning best van pas, die startte beneden aan de Haute Levée waar onze landgenoot meteen van fiets wisselde. “Om een ander stuur te testen”, verduidelijkte hij. “Het was wel even schrikken toen ik merkte dat de Waalse wegen er nog slechter bij liggen dan de Vlaamse. Ik kende deze hellingen trouwens al en ook de volgorde. Het was een lastige verkenning, maar dat wist ik al. Ik train hier veel. Het interessantste was de afdaling richting de finish. Die kende ik nog niet. Het is een mooie finish. Je bent er snel na die afdaling. Als je er boven op de Roche aux Faucons niet bij bent, zal van terugkeren geen sprake meer zijn. Of die helling het kantelpunt van de koers is? Ja. Daar ontploft het meestal, maar je moet er wel geraken natuurlijk. Er zijn er vaak al veel voordien afgereden. Proberen te volgen zal al moeilijk genoeg zijn.”

Op La Redoute trok Van Aert even stevig door om de benen te testen en liet hij prompt al zijn ploegmaats achter. “Die helling lag mij vandaag wel”, glimlachte hij. “Maar zondag na al die kilometers op de teller wellicht iets minder.” Afgelopen zondag reed Van Aert nog Parijs-Roubaix, waar hij tweede werd. “Maar daar ben ik goed van hersteld. Ik heb ook geen last meer van mijn coronabesmetting. Na Roubaix heb ik twee rustdagen genomen. Woensdag en vandaag heb ik twee goede trainingen afgewerkt om mijn conditie te behouden.”