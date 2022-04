Tadej Pogacar teruggekeerd naar Slovenië om verloofde bij te staan, in principe rijdt hij zondag wel Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar (23) ziet zijn voorbereiding voor Luik-Bastenaken-Luik verstoord. De Sloveense favoriet vloog deze morgen samen met zijn verloofde Urska Zigart (25) naar thuisland Slovenië, nadat zij slecht familiaal nieuws had gekregen.

Ze keken er beiden enorm naar uit, Tadej Pogacar en Urska Zigart. Nadat ze woensdag de Waalse Pijl hadden gereden, stond ook Luik-Bastenaken-Luik op het programma voor het Sloveense wielerkoppel. Pogacar start er als uittredend winnaar als topfavoriet, Zigart is knecht bij Team BikeExchange. Maar door familiale omstandigheden vloog Zigart deze morgen naar Slovenië. Zowel UAE Team Emirates als Team BikeExchange willen alleen kwijt dat het gaat om familiale omstandigheden. De mama van Zigart heeft kanker, maar het is niet duidelijk of dit er nu iets mee te maken heeft. Ze hadden wel al hun geplande trouw uitgesteld door haar ziekte.

In ieder geval: dat Pogacar zijn verloofde naar haar familie vergezelt, maakt duidelijk dat er iets ernstig aan de hand is.

De renner zal vrijdag dus niet aan de parcoursverkenning van het team deelnemen, maar komt zaterdag in principe terug naar België om zondag aan Luik-Bastenaken-Luik deel te nemen.