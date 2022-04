Genkse platenzaak doet niet meer mee aan Record Store Day: "Het draait niet meer om de muziek"

Komende zaterdag is het Record Store Day. Die dag werd 14 jaar geleden in het leven geroepen om de kleine platenzaken te ondersteunen. Bijvoorbeeld door speciale uitgaven van bepaalde vinylplaten uit te brengen die je enkel bij de lokale platenboer kan kopen. Maar die filosofie werd volgens Joris Jaenen van de Genkse platenzaak George And The Bear de laatste jaren volledig overboord gegooid. Volgens hem draait het tegenwoordig niet meer om de liefde voor muziek, maar om het grote geld en zijn vooral kleinere winkels en bands hier de dupe van in plaats dat ze geholpen worden. Hij beslist dan ook om dit jaar niet mee te doen aan Record Store Day.