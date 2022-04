Politieke wereld betuigt steun aan Sophie Wilmès

Het nieuws dat Sophie Wilmès tijdelijk een stap opzijzet als vicepremier en minister om haar zieke echtgenoot bij te staan, heeft in de politieke wereld een gevoelige snaar geraakt. Over de partijgrenzen heen betuigen vele politici hun steun aan de oud-premier.

Wilmès zet tijdelijk een stap opzij nadat bij haar echtgenoot Christopher een agressieve vorm van hersenkanker is vastgesteld. “Sophie Wilmès is een uitzonderlijke vrouw voor ons land en voor de MR”, reageert Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de Franstalige liberalen, de partij van Wilmès. “Ze is ook een buitengewone echtgenote en mama. Dit is een heel moeilijk moment. Sophie en Christopher zullen op de steun van de hele liberale familie kunnen rekenen.”

De politiek is misschien een harde wereld, maar je ontmoet er ook fantastische mensen, zegt Bouchez. “Sophie is zo een persoon en mijn vriendschap en steun voor haar zijn grenzeloos. Ze is een vechter. Keep fighting.”

Zijn Open VLD-collega Egbert Lachaert wenst Wilmès en haar gezin heel veel moed toe. “Elke dag worden we opgeslorpt door onze werkbubbel, tot je geconfronteerd wordt met wat er echt toe doet: de gezondheid van je geliefde of familie”, schrijft Lachaert op Twitter. “Wij zijn er om te helpen, taken over te nemen, zodat je daar niet hoeft aan te denken.”

PS-voorzitter Paul Magnette wenst Wilmès en haar gezin de moed en kracht toe “om deze beproeving te boven te komen”. Ook Conner Rousseau wenst hen de nodige vechtlust toe.

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) vernam het nieuws tijdens een bezoek met de koning aan het nieuwe onderzoeksschip de Belgica in Zeebrugge. “Zeer triest nieuws”, zei hij. “Mevrouw Wilmès is een fantastische collega, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Ik vind het een zeer moedige beslissing en wens haar het allerbeste in deze moeilijke periode.”

Andere steunbetuigingen komen onder meer van partijvoorzitters Meyrem Almaci (Groen), Bart De Wever (N-VA) en Raoul Hedebouw (PVDA), en van ministers Vincent Van Peteghem (CD&V) en Georges Gilkinet (Ecolo).