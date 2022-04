Een Australische ex-topsporter en directeur van reclamebedrijf: dit is de man van Sophie Wilmès

Sophie Wilmès stopt met onmiddellijke ingang als minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering nu een agressieve hersenkanker is vastgesteld bij haar echtgenoot Christopher Stone. De twee trouwden in 2009 en hebben samen vier kinderen.

Christopher Stone is een Australiër, afkomstig van Tasmanië, die als algemeen directeur aan het hoofd staat van JC Decaux-Dewez Billboard. Dat is een bedrijf dat meer dan 15.000 reclamepanelen in ons huis verhuurt. Tot januari 2018 stond hij ook aan het hoofd van Australian Business in Europe (ABIE), een organisatie die zich inzet voor betere banden tussen Europa en Australië op het vlak van handel en diplomatie.

Hij was eind jaren zeventig en begin jaren 80 een professioneel atleet in Australië. Hij speelde toen Australian Football bij St. Kilda, een club uit Melbourne. Denk aan een soort Australische variant op rugby die je op een ovalen veld speelt. Hij kon ook best wel een aardig potje cricket spelen. Na zijn carrière kwam hij door zijn werk in Europa terecht.

Vier kinderen

In 2009 stapte hij in het huwelijksbootje met Sophie Wilmès. Ze wonen in Sint-Genesius-Rode en hebben vier kinderen: Jonathan, Victoria, Charlotte en Elizabeth. In een interview met Paris Match in augustus 2020 vertelde gewezen minister van Buitenlandse Zaken en ex-premier Wilmès dat zij voor ze minister werd alles in huis deed, en dat daarna omsloeg. “Ik hield de bordjes draaiende voor ik minister werd, regelde het huishouden en herstelde de kranen. Maar toen ik minister geworden ben, nam mijn man het voortouw. Hij is een geweldige man, we hebben elkaar altijd enorm gesteund.”

Elkaar steunen, dat is wat Wilmès en Stone de komende periode ook zullen moeten doen nu bij hem een agressieve vorm van hersenkanker vastgesteld is. De MR-politica neemt daarom meteen ontslag als minister van Buitenlandse Zaken.