Belgische inzending Jérémie Makiese kampt vlak voor Eurovisiesongfestival met stemproblemen

Jérémie Makiese moet zijn stem even sparen. Over twee weken moet hij naar het Eurovisiesongfestival, maar de zanger heeft een lichte infectie op zijn stembanden. — © AFP

Voor hij naar het Eurovisiesongfestival in Turijn trekt, zou Jérémie Makiese zijn nummer ‘Miss you’ al eens zingen in de studio van Qmusic. De zanger heeft echter enkele stemproblemen en moet daarom zijn stem even sparen.